Эксперты рассказали, что вирусы могут попасть в смартфон через зарядку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты по кибербезопасности считают, что вирусы и трояны могут проникнуть в телефон через внешние зарядные устройства, сообщает Gizmochina.

Эксперты полагают, что с помощью вредоносных программ на портативной зарядке хакеры получают информацию с зараженного смартфона. Также они могут похитить данные мобильного банкинга или заставить устройство добывать криптовалюту.

Специалисты рекомендуют не заряжать телефон бесплатными общедоступными зарядками, также нужно обращать внимание на производителя при покупке нового внешнего аккумулятора.

Ранее эксперт Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая рассказала, что смартфоны по умолчанию настроены ко всем сторонним приложениям как к потенциальным врагам.

По ее словам, в этой связи разработчикам нет смысла создавать какие-то скрытые настройки, которые активируют дополнительный фактор защиты операционной системы от взломов.