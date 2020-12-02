Названа опасность услуги автоплатежа на мобильном телефоне

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Россиянам не рекомендуют пользоваться услугой автоплатежа, которую предлагают многие мобильные операторы, сообщает РИА Новости.

По словам исследователя цифровых продуктов Роскачества Эльвины Насибулиной, такая услуга может стать проблемой, вплоть до обмана мошенниками.

Она пояснила, что с автоплатежом можно накопить долг, если заранее не посмотреть, на какой счет они уходят. Насибулина привела случаи, когда реквизиты указаны неправильно и деньги со счета абонента уходят в неизвестном направлении, но не оплачивают услугу.

Если же на телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому злоумышленник получит доступ к мобильному банку, он сможет не только подключить автоплатежи, но и просто вывести деньги с карты.

В связи с этим Насибулина посоветовала не отключать оповещения от банка для того, чтобы контролировать списания. Помимо этого, периодически надо запрашивать детализацию своего счета.

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