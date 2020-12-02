Названа опасность услуги автоплатежа на мобильном телефоне

09:59
Фото: depositphotos/diego_cervo
Россиянам не рекомендуют пользоваться услугой автоплатежа, которую предлагают многие мобильные операторы, сообщает РИА Новости.
По словам исследователя цифровых продуктов Роскачества Эльвины Насибулиной, такая услуга может стать проблемой, вплоть до обмана мошенниками.
Она пояснила, что с автоплатежом можно накопить долг, если заранее не посмотреть, на какой счет они уходят. Насибулина привела случаи, когда реквизиты указаны неправильно и деньги со счета абонента уходят в неизвестном направлении, но не оплачивают услугу.
Если же на телефон пользователя проникнет вирус, благодаря которому злоумышленник получит доступ к мобильному банку, он сможет не только подключить автоплатежи, но и просто вывести деньги с карты.
В связи с этим Насибулина посоветовала не отключать оповещения от банка для того, чтобы контролировать списания. Помимо этого, периодически надо запрашивать детализацию своего счета.
Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток ранее рассказал, как отключить рекламную слежку по смартфону.
"Городской стандарт": поддельный телефон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: