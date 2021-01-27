Эксперт раскрыл способ обнаружения телефона без геолокации

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Фото: depositphotos/jamesteohart
Доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, как обнаружить телефон без геолокации.
Он напомнил, что смартфоны на базе операционных систем IOS и Android имеют функцию "Найти телефон", которая позволяет установить геолокацию через зарегистрированный Google или ICloud-аккаунт.
В случае, если геопозиционирование отключено, использование вышеуказанного подхода невозможно. Однако полностью скрыть свое местоположение все равно не получится.
"Дело в том, что при использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке", – сказал эксперт агентству "Прайм".
Используя данные об уровне сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, определение ориентировочного местоположения абонента не составит труда, указал Кашкин.
Недостатком такого подхода является низкая точность определения местоположения за городом, где вышки могут находить в диапазоне 10-12 километров друг от друга.
Эксперт добавил, что такими данным располагает лишь провайдер, но они могут быть предоставлены по запросу компетентных органов. Поэтому при краже следует написать заявление в полицию.
Кроме того, без геолокации можно определить условное местоположение смартфона по геотегам, которые встречаются в различных социальных сетях и приложениях, заключил специалист.
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