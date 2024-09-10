РКН рекомендовал устанавливать программы родительского контроля на детских телефонах

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Для ограждения детей от негативного воздействия цифровой среды родителям необходимо установить программы родительского контроля на детских телефонах. Об этом заявили в Роскомнадзоре, передает Агентство "Москва".

В надзорном ведомстве подчеркнули, что подобные программы доступны к скачиванию на популярных мобильных платформах. Однако перед тем как передать устройство ребенку, программу нужно настроить. Как пояснили в ведомстве, благодаря этим сервисам родители будут сами решать, к какой информации допускать своего ребенка. Например, они смогут запретить материалы, содержащие нецензурную лексику, а также видео- и фотоматериалы, имеющие возрастные ограничения 18+.

Помимо этого, такие программы позволяют установить опекунам лимит на время пребывания ребенка в соцсетях, просматривать, какими сервисами он пользуется, в какие игры играет, а также контролировать и своевременно предотвращать нежелательные покупки, которые дети могут совершать в играх.

В Роскомнадзоре также напомнили о базовых правилах, которые должен знать ребенок, пользующийся интернетом:



никогда не выдавать личную информацию через электронную почту, чаты и мессенджеры;

не отправлять незнакомцам в интернете контактную информацию о себе и своих родителях;

не соглашаться на личные встречи с теми, с кем познакомились онлайн.

Помимо этого, в ведомстве посоветовали родителям следить за программным обеспечением телефонов своих детей, скачивать ПО только из официальных магазинов приложений. Проверять репутацию скачиваемых приложений через чтение отзывов, регулярно обновлять приложения, а также пользоваться антивирусными программами и придумывать сложные пароли для входа в приложение и периодически их менять.

В январе Конституционный суд РФ признал законной слежку родителей за детьми с помощью приложений. В органе также заявили, что приложения родительского контроля не запрещены законом и могут использоваться для обеспечения безопасности ребенка, проживающего отдельно.

Но суд предложил определить границы и условия использования подобного метода, чтобы не нарушать права других. Например, в случае угрозы для физического или психического здоровья ребенка родитель вправе обратиться в органы для защиты ребенка. В иных же случаях человек будет нести уголовную ответственность.