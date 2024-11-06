Сбербанк: основными источниками утечек личных данных пользователей стали интернет-магазины

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Основными источниками утечек личных данных пользователей стали интернет-магазины и медицинские учреждения. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, слова которого приводит РИА Новости.

На сегодняшний день, по словам банкира, из-за утечек информации в открытом доступе находятся персональные данные около 90% взрослых граждан России. При этом пик слива данных был зафиксирован в 2023 году, когда как в текущем ситуация стала улучшаться.

Кузнецов также отметил, что несмотря на то, что в этом обычно обвиняют банки, количество утечек с их стороны фиксируется только на 2%.

Ранее министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил о необходимости увеличения штрафов за утечку персональных данных. По словам главы ведомства, с учетом большого количества подобных утечек нужно поднять ответственность и мотивацию бизнеса вкладываться в свою безопасность.

