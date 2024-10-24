В Минцифры РФ заявили о необходимости увеличения штрафов за утечку персональных данных

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Штрафы за утечку персональных данных необходимо увеличить. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев.

По словам главы ведомства, с учетом большого количества подобных утечек нужно поднять ответственность и мотивацию бизнеса вкладываться в свою безопасность.

"Мы считаем, что штрафы должны быть значительно больше, вплоть до оборотного, чтобы бизнес был мотивирован инвестировать", – приводит слова Шадаева ТАСС.

Ранее исследователи заявили, что с января по июнь 2024 года российские компании выявили 144 случая утечки данных, включая 46 миллионов e-mail адресов и 140 миллионов телефонных номеров. По данным экспертов, за последнее время объем краж личных данных рос темпами около 40% в год. При этом количество "сливов" снизилось с 207 до 144 инцидентов, а объемы попавшей в сеть информации выросли только на 14%.