Эксперт Кузьмин назвал телесные повреждения скрытым риском использования ИИ

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Телесные повреждения из-за ошибок искусственного интеллекта (ИИ) можно назвать первым риском использования его в бизнесе, рассказал в беседе с "Газетой.ру" эксперт Борис Кузьмин.

"В 2023 году в США робот Tesla нанес травмы человеку, а в Южной Корее сотрудник погиб из-за неправильной работы ИИ. Несоблюдение техники безопасности и ошибки в распознавании объектов могут привести к трагедиям, особенно в сфере робототехники", – сказал специалист.

По словам эксперта, вторым риском является распространение дезинформации, так как ИИ иногда допускает серьезные фактические ошибки. Также имеются риски финансовых потерь из-за ошибок автоматизированных систем и утечки конфиденциальных данных. Кузьмин допустил, что ИИ может стать причиной утечки, если использует информацию с коммерческой тайной.

Пятым риском эксперт назвал усиление предвзятости и дискриминации. К примеру, в 2023 году в этом уличили компанию, в которой система при найме персонала отсеивала женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, не учитывая опыт и квалификацию. Компания получила ущерб репутации и понесла финансовые убытки, отметил Кузьмин.

Эксперт посоветовал российским предпринимателям проводить регулярные инструктажи и обучать сотрудников. Кузьмин уточнил, что нужно четко распределять ответственность.

Между тем Москва является одним из лидеров по внедрению технологий искусственного интеллекта. При этом правительство города постоянно делится своим опытом и изучает практики других мегаполисов. Сергей Собянин уже отмечал важность искусственного интеллекта в развитии общественного транспорта, где в настоящий момент сосредоточены лучшие технологии.