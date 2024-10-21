Минфин впервые использовал ИИ при подготовке бюджета

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В этом году Минфин впервые использовал искусственный интеллект (ИИ) в бюджетном процессе. Об этом первый замминистра финансов Ирина Окладникова рассказала газете "Известия".

Использование нейросети Минфин запустил в качестве пилотного процесса совместно со Сбербанком. На данный момент технология используется, чтобы помогать сотрудникам ведомства сопоставлять коды бюджетной классификации, которые обозначают статьи доходов и расходов казны и привязанных к ним результатов.

"Минфин подготовил базу данных, и мы на ее основе обучили систему. В итоге уже сейчас наш AI-агент работает на уровне 84% точности, а будет еще точнее. И тогда основную часть рутинной работы можно будет отправить на машинную обработку, чтобы люди сосредоточились на действительно сложных, важных, творческих и интересных задачах", – отметил зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В свою очередь, замминистра финансов заявила, что со временем большинство этапов бюджетного процесса может быть автоматизировано, а часть операций полностью переведена на работу нейросети. По ее словам, на ИИ не выйдет перевести процессы, касающиеся особых отдельных решений президента и правительства или каких-либо нестандартных ситуаций, однако технология позволит существенно упростить работу с бюджетом и повысить ее эффективность.

Эксперты отмечают, что подготовка бюджета всегда связана с необходимостью обработки огромных массивов данных для прогноза будущих доходов и расходов и вполне логично, что для выполнения части этой работы власти хотят использовать ИИ. По их словам, нейросети выполняют такие задачи гораздо быстрее, чем ранее применявшееся программное обеспечение, и очень облегчают труд сотрудников, в то же время подстраховывая от ошибок, которые могут быть неизбежны в связи с человеческим фактором.

Ранее заммэра Наталья Сергунина заявила, что Москва является одним из лидеров по внедрению технологий искусственного интеллекта. При этом правительство города постоянно делится своим опытом и изучает практики других мегаполисов.

Между тем Сергей Собянин уже отмечал важность искусственного интеллекта в развитии общественного транспорта, где в настоящий момент сосредоточены лучшие технологии.

