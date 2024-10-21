Николас Кейдж призвал актеров бороться с искусственным интеллектом

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Известный актер Николас Кейдж призвал своих молодых коллег сопротивляться влиянию искусственного интеллекта и новому алгоритму EBDR. Об этом пишет Deadline.

"Для меня игра в кино – это в значительной степени ручной, органичный, с нуля процесс. Это идет от сердца, от воображения, от мыслей и деталей, от размышлений, оттачивания и подготовки", – сказал он в ходе 25-го кинофестиваля в калифорнийском Ньюпорт-Бич.

Так он отозвался о новой технологии EBDR, которая позволяет создавать цифровые копии артистов. Кейдж предупредил, что студии с ее помощью могут изменить лицо после съемок фильма, голос или форму подачи реплик или даже язык тела.

В пример он привел свое камео в фильме "Флэш" 2023 года. Поэтому он призвал молодых актеров не подписывать контракты, разрешающие EBDR в их исполнении.



Ранее американский актер прибыл на кинофестиваль Ньюпорт-Бич вместе с женой Рикой Шибатой, которая младше него на 31 год. По данным СМИ, 60-летий актер познакомился с ней в 2019 году во время съемок в Японии. Они поженились в 2021 году, а спустя год у молодой пары родилась дочь Августа Франческа Коппола Кейдж.

