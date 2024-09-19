Собянин: ИИ внедряется в городские сферы для повышения качества жизни москвичей

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Системы искусственного интеллекта (ИИ) внедряются в городские сферы для повышения качества жизни москвичей. Об этом рассказал Сергей Собянин на пленарном заседании форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС" в "Зарядье".

"Москва активно развивает облачные технологии. Но, как я уже сказал, мы стараемся, чтобы это были не просто красивые, но не очень прикладные технологии, а технологии, которые реально меняют жизнь всех жителей города, миллионов людей", – сказал Собянин, подчеркнув, что на примере столицы можно увидеть, как технологии меняют жизнь.

Градоначальник особо отметил важность ИИ в развитии пассажирского транспорта, где сейчас сосредоточены лучшие технологии.

"Пассажирскими сервисами всей этой огромной системы управляет интеллектуальная транспортная система Москвы, основанная в том числе и на искусственном интеллекте", – пояснил мэр и напомнил, что, по версии международных специалистов, пассажирский транспорт и пассажирский сервис города являются одними из лучших в мире.

Кроме того, Собянин рассказал о технологическом развитии сферы образования на примере "Московской электронной школы", электронной системы оказания соцуслуг, о модернизации здравоохранения и внедрении в нее сервисов ИИ. Также он выделил систему дистанционного электронного голосования. Система ДЭГ широко применялась на московских выборах, хорошо себя зарекомендовав, и позволила привлечь большее количество избирателей.

"Это тоже новая технология, которая работает на демократию, на управление городом, на участие граждан в управлении городом", – подчеркнул Собянин.

Как ранее стало известно, искусственный интеллект будет базовой медицинской технологией в Москве. По словам Собянина, все московские врачи получат надежных цифровых помощников, которые подскажут оптимальную тактику лечения пациентов.

При этом к столичной платформе "МосМедИИ" присоединились Московская, Воронежская, Калининградская, Липецкая и Челябинская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. 17 сервисов искусственного интеллекта помогают врачам находить признаки остеопороза, рака молочной железы, пневмонии и других заболеваний.