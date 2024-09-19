15 разработок вышли в финал конкурса "Медиаоборудование"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

В Москве в финал технологического конкурса "Медиаоборудование" вышли 15 перспективных стартапов, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По словам вице-мэра, всего на конкурс поступило свыше 170 заявок, при этом 110 из них подали московские компании.

"Разработки оценивали непосредственно партнеры конкурса – крупные представители отечественных креативных индустрий", – сказала Сергунина.

На площадке ВГИКа протестируют веб-приложение для монтажа видео на основе ИИ. Программа может самостоятельно формировать из отснятого материала небольшие сюжеты или подкасты. Другой проект позволяет автоматически создать архив любого медиаконтента с описанием, классификацией и функцией поиска. Также вуз заинтересовали система объемного звука для кинотеатров и роботизированная платформа для проведения кастингов.

Кроме того, одна из ИТ-компаний планирует использовать ПО, позволяющее дистанционно управлять микрофонами в разных помещениях. В свою очередь, студия виртуального продакшена обсуждает возможность протестировать и внедрить систему по созданию цифровых двойников объектов и виртуальное пространство для онлайн-трансляций и видеоконференций.

В финал также вышли многофункциональное медиахранилище, интерактивное цифровое зеркало, устройство для защиты оптики кинооборудования и прочее.

Ранее стало известно, что первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в 2025 году в "Сколкове". Площадь кластера составит около 40 тысяч квадратных метров. Присоединиться к нему планируют уже более 40 компаний. Это позволит ведущим компаниям отрасли под одной крышей создавать видеоигры любого типа и сложности.