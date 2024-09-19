Треть россиян используют ИИ для получения дополнительного заработка

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Треть респондентов (33%) применяют искусственный интеллект и нейросети для получения дополнительного дохода. Респондентам удалось увеличить свой ежемесячный доход в среднем на 41%. С результатами исследования, проведенного среди 7 тысяч россиян, ознакомился RT.

Рост ежемесячного дохода на 15% наблюдается у 22% опрошенных, которые участвуют в проектах с использованием искусственного интеллекта и нейросетей. 18% респондентов отметили увеличение своего заработка в диапазоне от 16 до 30%, а 13% заявили о росте на 31–50%.

У 11% опрошенных отметили более значительный прирост дохода – от 51 до 70%. У 7% россиян увеличился доход в диапазоне от 71 до 90%, и еще столько же – в пределах от 91 до 100%.

Также 3% россиян указали на рост дохода более чем в два раза благодаря внедрению искусственного интеллекта и нейросетей в работу.

Между тем исследование компаний по трудоустройству показало, что каждый второй желающий открыть бизнес россиянин работает маркетологом. 24% опрошенных выразили желание заняться бизнесом, при этом новички в предпринимательской деятельности боятся открыть свое дело из-за налоговых изменений и отсутствия представлений о ведении финансов. Более четверти из них обращаются за консультациями, а пятая часть нанимает профильных сотрудников на фрилансе.