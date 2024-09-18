Каждый второй желающий открыть бизнес россиянин работает маркетологом

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Почти четверть россиян (24%) выразили желание заняться бизнесом, при этом каждый второй из них – маркетолог. С результатами опроса, участие в котором приняли 3 тысячи человек экономически активного населения России, ознакомилась "Газета.ру".

О намерении открыть бизнес заявили юристы – 35%, снабженцы – 30%, логисты, менеджеры по продажам, инженерно-технические работники и администраторы – по 27%. Наименьший интерес к открытию своего дела проявили водители, охранники и медсестры.

Специалисты пришли к выводу, что молодое поколение заинтересовано в открытии бизнеса: среди респондентов до 34 лет таких 29%, а среди тех, кому более 45 лет, – 15%. Чем выше доход, тем больше вероятность того, что человек рассматривает возможность стать предпринимателем: 28% опрошенных с доходом от 100 тысяч рублей хотят открыть свое дело, а среди тех, кто получает меньше, – только каждый пятый.

Наиболее популярными сферами для предпринимательства у респондентов являются торговля, производство и общественное питание, красота, медицина и образование. Торговлю и бьюти-индустрию чаще называли женщины, производственное направление – мужчины.

При этом 29% участников опроса не хотят открывать бизнес. Основными препятствиями они назвали отсутствие стартового капитала, недостаток знаний и низкая заинтересованность. Каждый одиннадцатый указал, что предпочтет работу по найму, еще столько же отказываются от предпринимательства из-за боязни бюрократизма.

Большинство новичков в предпринимательской деятельности не имеют представления о ведении финансов и боятся этого, особенно, на фоне налоговых изменений. Для того чтобы разобраться в этой теме, начинающие предприниматели обращаются за консультациями (27%), нанимают профильных сотрудников на фрилансе (21%), используют различные сервисы и приложения бухгалтерского и финансового учета (18%).

Аналитики также отметили, что количество желающих иметь свой бизнес уменьшается, в тоже время 47% респондентов не определились с ответом. Причиной этому послужили изменившиеся экономические условия, которые сулят как возможности, так и риски, считают исследователи.

Между тем служба занятости Москвы назвала самые востребованные профессии 2024 года. Руководитель центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов рассказал, что рынку нужны специалисты в промышленной и транспортной отраслях, а также в IT и сфере услуг. По его словам, найти работу в 2024-м смогут все желающие, так как на рынке труда есть дефицит кадров, а на одного соискателя приходится более 20 вакансий.