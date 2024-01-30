"Я в восторге!": истории москвичек, нашедших свое дело с помощью проекта "Мама работает"

Для женщин с детьми, которые хотят совместить материнство и карьеру, в столице действует проект "Мама работает". Благодаря этой программе москвички могут обрести необходимые профессиональные навыки, грамотно составить резюме и даже открыть свой бизнес. Подробнее обо всех возможностях, а также истории участниц – в нашем материале.

Прокачать навыки или открыть бизнес

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кастомизированная программа "Мама работает" действует в специализированном центре занятости "Моя карьера" с 2019 года, рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения. Она включает:

консультации специалистов;

профориентационную диагностику;

помощь в создании резюме и написании сопроводительного письма;

а также целый набор различных тренингов и обучающих программ.

Также в проекте есть школы и программы с возможностью трудоустройства участниц



Юлия Беляева руководитель проекта "Мама работает" центра "Моя карьера" Список курсов постоянно расширяется, исходя из трендов рынка труда и запросов соискательниц. Женщина может выбрать обучение профессии, которая позволит работать удаленно, с удобным графиком и без отрыва от ухода за детьми.

Проект позволяет москвичкам узнать все о трендах рынка и востребованных профессиях, развить личностные компетенции, получить практические навыки для открытия своего дела. Популярностью пользуются тренинги и марафоны "Хочу работать" и "Мама. Перезагрузка"., например "Мама – финансовый консультант", "Мама-риелтор", "Эффективная работа на маркетплейсах".

По ее словам, в прошлом году участницы программы познакомились с профессиями страхового агента, финансового консультанта, агента по недвижимости, менеджера по работе на маркетплейсах, а также нутрициолога и няни-гувернантки. Большинство уже приступили к новой работе.

В целом, по данным департамента, с 2019 года при поддержке Службы занятости населения уже 40 тысяч мам дошкольников нашли новое место или начали бизнес (из них работу на себя выбрали более 4,5 тысячи москвичек). В их числе и участницы программы "Мама работает".

"Я в восторге от того, что происходит в моей жизни"

Марина Заболуева. Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Один из ярких примеров, как использовать полученные знания на практике, показала москвичка, мама троих детей Марина Заболуева. С центром "Моя карьера" девушка знакома давно. Она прошла несколько тренингов по развитию коммуникативных навыков и повышению знаний о продажах. А в сентябре 2023 года Марина узнала, что центр проводит набор в школу риелторов для мам. Она поняла, что ей это будет интересно, и не ошиблась.



Марина Заболуева риелтор После обучения я сразу записалась на практику в одну из риелторских компаний, сотрудники которых вели у нас занятия. Там на реальных кейсах я продолжила получать знания в новой для меня сфере. Сегодня работаю в этой фирме. У меня есть успешные сделки и довольные клиенты. Сфера риелторства – это не только продажи. Это личностный рост, развитие навыков общения и взаимодействия с людьми. Своим делом я помогаю клиентам прийти к мечте, ведь, когда они заходят в новую квартиру, у них горят глаза.

В центрах "Моя работа" и "Моя карьера" также действуют программы для успешного бизнес-старта при содействии наставников. Они позволяют пройти весь цикл открытия собственного дела: от выявления предпринимательских способностей и выбора идеи до регистрации в качестве самозанятого, ИП или создания ООО и поиска первых клиентов.



Ксения Бынина. Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Ксения Бынина прошла обучение в рамках бизнес-акселератора "Мама может" (программа была реализована центром "Моя карьера" в партнерстве с сервисом "Бабушка на час"). Создать свое дело она хотела еще со времен работы в найме в должностях директора школы искусств и заведующей в частном детском саду. В итоге молодая мама открыла детскую студию, где воспитатели и педагоги находят подход к каждому ребенку с учетом его индивидуальных особенностей.

"Наша миссия – помочь детям, нуждающимся в мягкой семейной адаптации и дальнейшей социализации через свободную игру, эмоциональную грамотность, креативное мышление, заботу и уважение", – подчеркнула она.

Благодаря обучению в рамках бизнес-акселератора москвичка смогла реализовать задуманное. Сейчас она продолжает активно развивать свой проект.



Маргарита Иванова. Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Еще один яркий пример того, как молодая мама может успешно построить бизнес, – история Маргариты Ивановой. Около 14 лет девушка работала в госструктуре. Однажды она узнала о центре "Моя карьера", который стал для нее трамплином к смене профессионального пути. Сегодня Маргарита руководит сразу тремя бизнесами.



Маргарита Иванова предпринимательница Раньше параллельно с основной работой я вела юридическую практику в области защиты прав детей и потребителей. Мой путь самозанятой начался с апреля 2023 года. Когда я узнала о центре "Моя карьера", то воспользовалась возможностью прокачать универсальные личностные компетенции. Большую роль в моем становлении сыграли тренинги по карьерному росту и поиску баланса между работой и личной жизнью.

Сегодня Маргарита продолжает вести юридическую практику и помогает людям защищать свои права. Помимо этого, она наставник по вождению и реализует авторские программы в этом направлении. Кроме того, девушка организовывает обучающие семинары и вебинары.

"Сначала я не знала, как совместить три совершенно разных вида деятельности и при этом найти время на семью и отдых. Но по мере обучения начала осознавать, что все возможно. Со временем пазл из этих составляющих сложился. Сейчас я в восторге от того, что происходит в моей жизни, и очень счастлива", – добавила Иванова.

Благодаря тренингам и полученным знаниям москвичка поняла, куда хочет двигаться дальше, какие шаги предпринимать, чтобы не упустить возможности.