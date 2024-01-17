В службе занятости Москвы назвали самые востребованные профессии 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2024 году рынку нужны специалисты в промышленной и транспортной отраслях, а также в IT и сфере услуг. Об этом Москве 24 рассказал директор службы занятости населения города Москвы, руководитель центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

По словам эксперта, найти работу в 2024-м смогут все желающие, так как на рынке труда есть дефицит кадров. На одного соискателя приходится более 20 вакансий, поэтому можно выбирать трудоустройство, исходя из своих предпочтений и целей. Всего служба занятости Москвы предлагает более полумиллиона вакансий, подчеркнул Тарасов.





Андрей Тарасов директор службы занятости населения города Москвы, руководитель центра "Профессии будущего"

Сегодня на рынке труда особенно востребованы специалисты промышленности, IT, транспортно-логистической отрасли, оптово-розничной торговли, сферы услуг. Эти отрасли охватывают 88% доступных вакансий.

Наиболее высокая потребность в кадрах отмечается в промышленности. Каждая третья вакансия – предложение для квалифицированных рабочих, рассказал Тарасов. Рынку нужны монтажники и слесари-сборщики радиоэлектронной аппаратуры и приборов, электромонтеры, наладчики технологического оборудования, операторы станков с программным управлением, токари, фрезеровщики, шлифовщики и другие специалисты, перечислил он.

IT-компании ищут программистов, разработчиков, тестировщиков, аналитиков данных, графических дизайнеров, веб- и гейм-дизайнеров, разработчиков игр. В транспортной отрасли компании приглашают машинистов электропоезда, обходчиков и монтеров путей, тоннельных рабочих, слесарей по ремонту подвижного состава, слесарей-электриков и электромонтеров тяговой подстанции, обратил внимание эксперт.





Андрей Тарасов директор столичной службы занятости населения, руководитель центра "Профессии будущего"

В оптовой и розничной торговле нужны менеджеры по продажам, логисты, менеджеры по закупкам, в индустрии гостеприимства – повара, пекари, бариста, официанты, горничные и администраторы. В сфере услуг требуются помощники по уходу, мастера ногтевого сервиса, стилисты-визажисты, няни.

В свою очередь, в финансовом секторе востребованы менеджеры и проджект-менеджеры, бизнес-аналитики и бухгалтеры. В строительстве и ЖКХ ищут слесарей-сантехников, плотников, столяров, штукатуров, маляров, облицовщиков, электромонтажников, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесарей по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, рассказал Тарасов.

А в креативных индустриях отмечается высокий спрос на дизайнеров интерьера и одежды, специалистов по анимации, кинопроизводителей, швей и портных.

"Освоить востребованные профессии можно при поддержке города. В декабре 2023 года мэр Москвы открыл центр "Профессии будущего" (улица Щепкина, дом 38, строение 1). Здесь для горожан разработаны 75 коротких программ обучения продолжительностью до 3,5 месяца от лучших образовательных провайдеров", – добавил Тарасов.

По его словам, некоторые курсы можно пройти дистанционно, а обучение рабочим специальностям проводится на производственных площадках предприятий. Карьерные наставники центра помогут с дальнейшим трудоустройством, заключил директор службы занятости населения.

Ранее стало известно, что в России число открытых вакансий в 2023-м выросло почти в два раза по сравнению с 2022 годом. Чаще всего компании искали сотрудников в сфере производства, сырья и сельского хозяйства.