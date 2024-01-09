HR-эксперт рассказала, как правильно просить о повышении по службе

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Для того чтобы добиться желаемого повышения, необходимо не только хорошо работать, но и иметь карьерную стратегию, отметила HR-эксперт Светлана Чурусова в эфире радио Sputnik.

"Во-первых, необходимо эффективно, результативно и на опережение работать в текущей должности, и это должно видеть ваше руководство. Во-вторых, надо быть лояльным и вовлеченным в деятельность компании. В третьих, иметь карьерную стратегию и следовать ей", – подчеркнула специалист.

Последнее условие, по словам эксперта, означает, что человек всегда должен иметь представление о том, какого именного карьерного роста он ожидает.

Молча ждать повышения – это не лучший вариант, добавила Чурусова. Нужно чаще напоминать начальству о себе и своих амбициях, посоветовала она. О желании профессионально расти необходимо говорить еще на собеседовании, добавила специалист. При этом просить о повышении нужно правильно, подчеркнула она.

"Некорректно превращать просьбу в требование, выдвижение условий или шантаж, и за каждое незначительное действие с вашей стороны ожидать немедленного поощрения и повышения", – объяснила Чурусова.

Надо напоминать руководству о том, какие предложения от вас поступали, какие проекты были успешно реализованы. Не следует в разговоре с начальником приводить в пример другие компании, поскольку он может предложить подчиненному сменить место работы.

Ранее аналитики выяснили, что свыше половины россиян хотят получить оплачиваемый отпуск от работодателя в качестве подарка. Второй и третий по популярности желаемые подарки от работодателя – командировка в интересное место и электроника.

Также четверть россиян хотели бы в подарок получить бесплатный тур. В 86% российских компаний принято дарить подарки сотрудникам или награждать их за достижения, уточнили авторы исследования.



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