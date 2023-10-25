Большинство россиян хотят получить в качестве подарка от работодателя отпуск

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Свыше половины россиян (58%) хотят получить оплачиваемый отпуск от работодателя в качестве подарка. Такие данные были получены в ходе исследования SOKOLOV и "Зарплаты.ру", сообщает "Газета.ру".

Второй по популярности желаемый подарок от работодателя – командировка в интересное место. Так ответили 34% респондентов. На третьем месте расположилась электроника, ее хотят 26% опрошенных. Также 24% россиян хотели бы в подарок получить бесплатный тур.

В 86% российских компаний принято дарить подарки сотрудникам или награждать их за достижения. Оставшиеся 14% опрошенных заявили, что мечтают о введении такой практики своим работодателем.

Иногда в качестве подарка дарят деньги, более половины опрошенных (58%) хотели бы сумму до 10 тысяч рублей. Каждый четвертый респондент (20%) назвал сумму от 10 до 20 тысяч рублей, а 21% – более 20 тысяч.

Также 8% россиян утверждают, что "в подарок" от работодателя они получают только сверхурочные задачи и стресс. 13% в качестве подарка приняли бы спокойную работу без придирок.

Чаще всего подарки работникам дарят на день рождения или юбилей (82%), за выслугу лет (69%), на свадьбу и рождение ребенка (68%), в честь государственных праздников (66%). Однако почти половина опрошенных (48%) заявила, что получает номинальные бонусы в виде блокнотов, цветов или мерча компании.

Кроме того, большая часть опрошенных (90%) поддерживает идею корпоративных подарков: такой подход позволяет почувствовать заботу о сотрудниках (70%), мотивирует работать лучше (59%) и просто поднимает настроение в трудовые будни (49%).

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР предложили запретить увольнять россиян с работы за редкие прогулы.

По мнению авторов инициативы, нужно запретить увольнять сотрудника за однократное отсутствие на работе более четырех часов. Они считают, что у таких "прогулов" часто имеются объективные причины.

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