25 октября, 16:00Общество
Большинство россиян хотят получить в качестве подарка от работодателя отпуск
Фото: 123RF/barmalini
Свыше половины россиян (58%) хотят получить оплачиваемый отпуск от работодателя в качестве подарка. Такие данные были получены в ходе исследования SOKOLOV и "Зарплаты.ру", сообщает "Газета.ру".
Второй по популярности желаемый подарок от работодателя – командировка в интересное место. Так ответили 34% респондентов. На третьем месте расположилась электроника, ее хотят 26% опрошенных. Также 24% россиян хотели бы в подарок получить бесплатный тур.
В 86% российских компаний принято дарить подарки сотрудникам или награждать их за достижения. Оставшиеся 14% опрошенных заявили, что мечтают о введении такой практики своим работодателем.
Иногда в качестве подарка дарят деньги, более половины опрошенных (58%) хотели бы сумму до 10 тысяч рублей. Каждый четвертый респондент (20%) назвал сумму от 10 до 20 тысяч рублей, а 21% – более 20 тысяч.
Также 8% россиян утверждают, что "в подарок" от работодателя они получают только сверхурочные задачи и стресс. 13% в качестве подарка приняли бы спокойную работу без придирок.
Чаще всего подарки работникам дарят на день рождения или юбилей (82%), за выслугу лет (69%), на свадьбу и рождение ребенка (68%), в честь государственных праздников (66%). Однако почти половина опрошенных (48%) заявила, что получает номинальные бонусы в виде блокнотов, цветов или мерча компании.
Кроме того, большая часть опрошенных (90%) поддерживает идею корпоративных подарков: такой подход позволяет почувствовать заботу о сотрудниках (70%), мотивирует работать лучше (59%) и просто поднимает настроение в трудовые будни (49%).
Ранее сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР предложили запретить увольнять россиян с работы за редкие прогулы.
По мнению авторов инициативы, нужно запретить увольнять сотрудника за однократное отсутствие на работе более четырех часов. Они считают, что у таких "прогулов" часто имеются объективные причины.
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