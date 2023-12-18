Названа вакансия в Москве с зарплатой от 370 тысяч рублей в месяц

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в Москве с зарплатой от 370 тысяч в месяц в декабре стала профессия врача-стоматолога. Об этом Москве 24 рассказали эксперты сервиса "Работа.ру".

"Требуется врач-универсал с опытом работы от 6 лет после ординатуры, действующими сертификатами по специальности и умением общаться с пациентами. Работник будет проводить стандартный прием пациентов и заполнять медицинские документации. Вакансия предоставляет возможность совместительства", – говорится в рейтинге столичных вакансий.

Второе место заняла вакансия инженера-электроника с зарплатой до 300 тысяч рублей в месяц. Кандидат должен уметь работать с диагностическим оборудованием, читать электрические схемы, знать основы электротехники и радиоэлектроники, принципы работы двигателей и других систем техники. Работа будет включать в себя наладку элементов и блоков электронных вычислительных машин, радиоэлектронной аппаратуры и отдельных устройств и узлов грузовых автомобилей и спецтехники.

В Московской области ищут семейную пару для помощи по хозяйству в загородный дом. Зарплата в месяц составит от 270 тысяч рублей. В задачи входит помощь по уборке дома, уход за участком и территорией, приготовление еды для семьи, работа с VIP-одеждой, а также поездки по хозяйственным поручениям. От соискателей требуется навык вождения автомобиля и опыт на аналогичной работе с предоставлением рекомендаций. Паре будет предоставлена отдельная квартира для проживания.

Чуть меньше зарплата у менеджера по продажам B2B (сертификация автотранспорта) – от 200 тысяч рублей. От кандидата требуется владение английским языком на уровне B1-B2, опыт на соответствующей должности от трех лет в B2B и навык работы в Битрикс24. Опыт в сертификации будет большим преимуществом. Среди обязанностей: поиск клиентов, обработка запросов, полное ведение сделок и передача клиента после оплаты сделки.

Также до 200 тысяч рублей может зарабатывать главный бухгалтер в оптовой компании. От кандидата требуется опыт работы главным бухгалтером свыше пяти лет, в том числе в оптовых компаниях, а также навыки работы в 1С. В задачи будет входить составление и сдача бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, ведение управленческого учета, сопровождение ВЭД и подготовка тендерной документации.

Такую же зарплату предлагают начальнику участка по системам ОВ и ВК. Работодатель ищет кандидата с высшим образованием и опытом работы от трех лет. Кроме того, важно, чтобы соискатель был ответственным. В обязанности будет входить назначение работы подчиненным, обработка заказов на участки, организация работы бригады и контроль качества работы.

Зарплату в 180 тысяч рублей готовы предложить ведущему специалисту имитационного моделирования производства. Среди требований к соискателю: техническое образование и знание ПО Tecnomatix Plant Simulation. Сотруднику надо будет выполнять сбор, извлечение и обработку исходных данных для моделирования, формировать постановку задач и технические задания для имитационных моделей, создавать имитационные модели сложных реальных объектов, производственных и технологических процессов и документировать разработанные модели.

Помимо этого, проектировщик может получать зарплату от 180 тысяч рублей. На эту работу требуются специалисты с высшим образованием, знанием программы AutoCAD и опытом работы по проектированию энергетических объектов свыше трех лет. Работник будет собирать исходные данные для разработки проекта, совершать предпроектное обследование объектов, заказывать геодезическую съемку и проектировать сооружаемые и реконструируемые сети.

Также официант в ресторане в центре Москвы может получать в месяц до 180 тысяч рублей. Для трудоустройства нужно иметь опыт работы в ресторанах от года, знать стандарты сервиса и этикета, грамотно вести разговор и соблюдать дресс-код. В обязанности входит обслуживание гостей, консультирование и помощь в выборе блюд, а также создание атмосферы гостеприимства.

На такую же зарплату может рассчитывать технолог в пекарне. Работодатель рассматривает кандидатов с опытом работы свыше пяти лет на аналогичной должности, знаниями по технологии производства хлеба и знаниями санитарных норм. Специалисту необходимо будет разрабатывать новый ассортимент, рассчитывать рецептуры, составлять технологические карты, контролировать выход готовой продукции и выполнять бракераж.

Ранее сообщалось, что в России за последний месяц увеличился спрос на уборщиков снега. В начале декабря спрос на таких работников вырос на 29% в сравнении с ноябрем. Аналитики связали это с рекордным количеством осадков – в 2023 году их выпало на 124% больше, чем в прошлом.



Москвичи стали больше зарабатывать