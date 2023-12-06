В России на 29% вырос спрос на уборщиков снега

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последний месяц увеличился спрос на уборщиков снега. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на данные исследования сервиса "Авито Работа".

Так, в начале декабря спрос на таких работников вырос на 29% в сравнении с ноябрем. Аналитики связали это с рекордным количеством осадков – в 2023 году их выпало на 124% больше, чем в прошлом.

"Столь высокий спрос можно объяснить сменой способа поиска сотрудниках. Если раньше их искали в офлайн-формате, то теперь работодатели стали чаще обращаться к джоб-бордам", – говорится в исследовании.

Отмечается, что в декабре кандидаты стали на 46% чаще откликаться на вакансии дворников и специалистов, работающих со снегоуборочной техникой. Средняя зарплата для таких работников составляет 44 307 рублей.

Согласно результатам исследования, в начале декабря текущего года водители погрузчика для уборки снега стали востребованнее на 40% по сравнению с предыдущим месяцем. В среднем оклад таких сотрудников – 57 748 рублей.

Помимо этого, на 21% выросло число вакансий для дворников. В снегоочистительный сезон им предлагают зарплату в размере 31 064 рублей.

Ранее стало известно, что более 13 тысяч кровельщиков задействовали в очистке крыш домов от снега в Москве. Сотрудники комплекса городского хозяйства в течение светового дня осуществляют работы по очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий.

В среду, 6 декабря, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег и изморозь. На дорогах возможна гололедица.

До 12 градусов мороза ожидается в столице 6 декабря