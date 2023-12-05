Более 13 тыс кровельщиков задействовали в очистке крыш домов от снега в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Очисткой крыш столичных домов от снега занимаются более 13 тысяч кровельщиков, работы продлятся еще несколько дней. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, сотрудники комплекса городского хозяйства в течение светового дня осуществляют работы по очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий. К мероприятиям подключили в том числе более 250 автоподъемников, уточнил Бирюков.

"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов. Обращаюсь к горожанам с просьбой быть внимательнее, следовать рекомендациям сотрудников коммунальных служб и ни в коем случае не заходить за ограждения", – заявил он.

В настоящее время сотрудники комплекса продолжают убирать снег с городских улиц, дорог, тротуаров и дворовых территорий. Вместе с тем они проводят регулярный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

Утром 5 декабря в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства сообщили о продолжающихся непрерывных работах по ликвидации последствий снегопада в Москве.

На фоне непогоды водителям рекомендовали быть внимательными за рулем. Во вторник, 5 декабря, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшим снегом. На дорогах возможна гололедица.

Столичные коммунальные службы продолжают круглосуточную уборку улиц