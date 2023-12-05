Синоптик прогнозирует сохранение рекордных сугробов в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Высота сугробов в Москве будет сохранять рекордные значения всю неделю, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Агентством "Москва".

"До конца недели высота снега в Москве будет максимальная, рекорд будет для каждого дня – до воскресенья включительно. Сегодня, по данным нашей главной станции Росгидромета на ВДНХ, высота снега составляет 37 сантиметров", – уточнил он.

Предполагается, что рекорд по высоте снега в столице будет поставлен и в последующие дни. Для 5 декабря – это 30 сантиметров, для 6-го числа – 31 сантиметр, а для 7 декабря – 26–27 сантиметров. По словам Вильфанда, предпосылок к таянию сугробов пока нет.

"Поскольку температура аномально низкая, понятно, что понижения снежного покрова ждать не стоит", – сказал синоптик.

Таким образом, рекордная высота снежного покрова в Москве сохранится до воскресенья, 10 декабря, включительно. Он подчеркнул, что такие показатели обычны для конца зимы, но не для начала сезона.

По данным синоптиков, в Москве и Московской области уже начались аномальные холода. 5 декабря температура в Подмосковье опускалась до минус 17 градусов, а в столице – до минус 10 градусов. Морозы будут продолжаться до 10–11 декабря.

Тем временем городские службы Москвы продолжают непрерывно работать и ликвидировать последствия снегопада в Москве. Коммунальные службы очищают улицы и дороги города, тротуары и дворы, а также выполняют погрузку снега и вывозят его.

Ранее последствия аномального снегопада в столице в ночь с 3 на 4 декабря ликвидировали свыше 135 тысяч человек и 18 тысяч единиц спецтехники, заявлял заммэра Москвы Петр Бирюков. Также городские системы жизнеобеспечения работали штатно во время снегопада.

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