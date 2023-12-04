Более 135 тыс человек ликвидировали последствия снегопада в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Последствия аномального снегопада в столице в ночь с 3 на 4 декабря ликвидировали свыше 135 тысяч человек и 18 тысяч единиц спецтехники, заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Главной задачей было оперативно очистить ключевые магистрали, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта, автомобилей скорой помощи и оперативных служб", – отметил Бирюков.

Сейчас специалисты комплекса городского хозяйства продолжают уборку улиц. В частности, коммунальщики циклично проводят подметание дорог и пешеходных зон при помощи механизированной техники. Затем проводится антигололедная обработка, подчеркнул заммэра.

"Приступили к очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", – указал он.

Кроме того, все городские службы работают в усиленном режиме, а аварийно-восстановительные бригады, подчиняющиеся префектурам округов и инженерным компаниям, находятся на круглосуточном дежурстве.

Ранее в Дептрансе Москвы заявили, что дорожный патруль ЦОДД за сутки вытащил из сугробов 193 грузовика. Всего помощь водителям оказывают 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД, которые постоянно находятся на дежурстве.

По итогу мощнейшего снегопада, который обрушился на столичный регион с 3 по 4 декабря, высота сугробов в Москве достигла 36 сантиметров, побив предыдущий рекорд.

В целом в столице за день зафиксировали рекордное за 145 лет метеонаблюдений количество осадков. Прошлый суточный рекорд принадлежал 1980 году, когда выпало 9,4 миллиметра осадков.

В этот раз эта цифра составила от 13 до 16 миллиметров, в зависимости от столичной метеостанции. Так, базовая метеостанция ВДНХ зафиксировала 13 миллиметров осадков, а метеостанция у МГУ – 16 миллиметров.

Четверть месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки