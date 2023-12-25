Названы самые необычные вакансии в РФ в 2023 году

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Аналитики SuperJob назвали самые необычные вакансии в России в 2023 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на опубликованное исследование.

В рейтинге есть вакансии и для начинающих специалистов с невысокой зарплатой, и для более опытных кандидатов с высокой оплатой труда. Кроме того, в списке присутствуют вакантные места с неполной занятостью и дополнительными бонусами от работодателей, например бесплатные билеты в цирк и фрукты в тюбиках.

В рейтинг необычных вакансий вошли:

сборщик шампиньонов с зарплатой от 45 тысяч рублей в месяц;

вожатый служебных собак – до 20 тысяч;

тренер лошадей – от 22 до 26 тысяч;

лесопатолог – до 45 тысяч.

Помимо этого, есть вакансия конфетчика, ему предлагают от 22 до 25 тысяч рублей. Около 53 тысяч платят воспитателю поросят, а цветоводу – до 20 тысяч рублей.

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые специальности в РФ в 2023 году. Самую высокую зарплату получали DevOps-инженеры – 214 тысяч рублей.

В список специальностей, которым не нужно руководить большим коллективом, но с высокой оплатой труда, вошли дата-сайентист – 202,5 тысячи рублей, системный аналитик – 150,9 тысячи, программист – 129,9 тысячи, агент по недвижимости – 124,4 тысячи рублей.

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