Менеджер по продажам вошел в топ самых востребованных профессий 2023 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Профессия менеджера по продажам стала самой востребованной на российском рынке труда, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование одного из порталов по подбору вакансий.

"По сравнению с 2022 годом спрос на них увеличился на 51%", – отметили эксперты.

Указывается, что всего за год работодатели опубликовали около 750 000 подобных вакансий. Средняя зарплата на такой должности за год выросла на 8 800 рублей – до 71 800 рублей, уточнили аналитики.

Второе место заняли кассиры и продавцы в розничных магазинах с 675 000 вакансиями от общего годового списка. В топ-3 вошли водители, за 2023 год работодатели разместили почти 430 000 соответствующих вакансий.

Нанимателям в основном требовались бухгалтеры, повара, операторы call-центров, упаковщики-комплектовщики, врачи, кладовщики, инженеры-конструкторы, администраторы, программисты, разнорабочие, слесари-сантехники и курьеры.

Ранее первый заместитель директора службы занятости населения города Москвы Роман Никитин заявил Москве 24, что специалисты промышленного сектора, IT, оптово-розничной торговли, сферы услуг и транспортно-логистической отрасли стали самыми востребованными на рынке труда Москвы в текущем году.

По его информации, в базе столичных вакансий имеется около 450 000 предложений о работе, а в среднем на одного кандидата приходится 18 предложений. Одной из самых высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 370 тысяч в месяц стала профессия врача-стоматолога.

До этого Владимир Путин заявил, что безработица в России снизилась до 2,9%. По словам российского лидера, такого никогда не было в истории РФ. Президент уточнил, что это с хорошей стороны показывает состояние экономики.

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