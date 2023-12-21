Названы самые высокооплачиваемые специальности в РФ в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самую высокую зарплату в 2023 году в РФ получали DevOps-инженеры, она достигала 214 тысяч рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование.

В список специальностей, не предполагающих руководство над большим коллективом, но высоко оплачиваемых, вошли дата-сайентист – 202,5 тысячи рублей, системный аналитик – 150,9 тысячи рублей. Программистам предлагали 129,9 тысячи рублей, агентам по недвижимости – 124,4 тысячи рублей.

Аналитики выяснили, что среди руководящего звена выше всего зарплаты у руководителей группы разработки (193,5 тысячи рублей), директоров по информационным технологиям (151,5 тысячи рублей), коммерческих и финансовых директоров (по 151,4 тысячи рублей).

Другой опрос показал, что москвичи хотели бы получать зарплату 405 тысяч рублей. Самые высокие зарплатные ожидания наблюдаются у сотрудников производства и агропрома.

Между тем самой востребованной на российском рынке труда стала профессия менеджера по продажам. По сравнению с 2022 годом спрос на них увеличился на 51%.

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