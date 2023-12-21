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Москвичи хотели бы получать зарплату 405 тысяч рублей, рассказали Москве 24 аналитики сервиса "Работа.ру".

В опросе приняли участие более тысячи респондентов из Москвы и Подмосковья, задействованных в разных сферах.

Самые высокие зарплатные ожидания наблюдаются у сотрудников производства и агропрома – в среднем 405,1 тысячи рублей в месяц. С большим отрывом вторую позицию заняли работники банковской и финансовой сфер, которые назвали желаемую зарплату в размере 255 тысяч рублей. Замыкают тройку представители IT и телекома – 252 тысячи рублей.

Работники бухгалтерского дела заявили, что хотели бы получать около 247 тысяч рублей, а сотрудники транспорта и логистики – 223 тысячи рублей. При этом представители строительной сферы озвучили сумму чуть меньше, чем у предыдущих, – 218 тысяч рублей.

Кроме того, в сфере управления персоналом респонденты сообщили, что их желаемой зарплатой был бы доход в размере 156 тысяч рублей, а в области недвижимости – 150 тысяч рублей.

В сфере образования и науки сотрудники хотят получать порядка 147,7 тысячи рублей, а в маркетинге, рекламе и PR – 144,3 тысячи рублей. В свою очередь, представители бытовых услуг назвали желаемой сумму в размере 117,5 тысячи рублей. При этом самые небольшие ожидания по зарплате были зафиксированы у работников сферы дизайна и творчества – 106,6 тысячи рублей.

Средняя желаемая зарплата по Москве у специалистов из разных областей составила примерно 201,8 тысячи рублей в месяц.

Ранее первый заместитель директора службы занятости населения города Москвы Роман Никитин заявил Москве 24, что специалисты промышленного сектора, IT, оптово-розничной торговли, сферы услуг и транспортно-логистической отрасли стали самыми востребованными на рынке труда Москвы в текущем году.

По его словам, в базе столичных вакансий имеется около 450 000 предложений о работе, а в среднем на одного кандидата приходится 18 предложений. Одной из самых высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 370 тысяч в месяц стала профессия врача-стоматолога.



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