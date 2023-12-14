Путин заявил о снижении безработицы в России до 2,9%

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Безработица в России снизилась до 2,9%, заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Такого никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики", – сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что российская экономика не только отыграла падение прошлого года, но и сделала сильный шаг вперед. Несмотря на рост инфляции, в России растет промышленное производство, а также увеличиваются инвестиции.

Российская банковская система устойчива, а банки увеличивают прибыль, сказал Путин. Кроме того, в среднем по стране реальная зарплата по итогу года вырастет примерно на 8%, а МРОТ в следующем году будет повышен сразу на 18%, заключил российский лидер.

Ранее стало известно, что президент РФ подписал поправки в закон о занятости населения России. Изменения в закон, в частности, устанавливают новый порядок для получения статуса безработного.

Теперь решение о присвоении такого статуса будут принимать региональные ведомства, где человек был зарегистрирован. Если органы занятости не найдут человеку работу в течение 10 дней, то его будут считать безработным со дня подачи заявления.





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