Юрист рассказал, в какие месяцы выгоднее брать отпуск в 2024 году

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Россиянам выгоднее всего брать отпуск в месяцы с большим количеством рабочих дней. Об этом Москве 24 рассказал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

Специалист пояснил, что отпускные выплачиваются исходя из среднего заработка. Оклад же сотрудник получает исключительно за отработанные дни.

"Из-за праздничных выходных стоимость одного рабочего дня в январе и мае для обычной системы пятидневки выше, чем, например, в июле. Поэтому брать отпуск в это время невыгодно для сотрудника", – говорит юрист.





Дмитрий Кофанов юрист по трудовому праву С точки зрения денег считается выгодным брать отпуска в те месяцы, где больше рабочих дней. Например, в июле или октябре.

Ранее россиянам рассказали, в каком случае работодатель может отказать им в отпуске. С такой проблемой рискуют столкнуться те, кто собрался на отдых не по графику. Последний составляется для сотрудников на предстоящий год в декабре. Перенести даты получится только по соглашению обеих сторон. Если договориться не удалось, то работодатель имеет законное право не отпускать работника.

