Эксперт рассказала, кто будет работать в новогодние выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники непрерывных производств и экстренных служб, а также работники со сменным графиком будут работать в новогодние выходные. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Ранее сообщалось, что в 2024 году новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря по 8 января.

"Новогодние праздники, которые прописаны у нас в Трудовом кодексе, то есть период с 1 по 8 января, являются праздничными нерабочими днями. Но есть предприятия непрерывного производства, экстренные службы (полиция, скорая, МЧС), работники со сменным графиком, например в сфере торговли, которые все равно продолжают работать в эти праздничные дни", – отметила эксперт.



Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Если сотрудник выходит на работу в новогодний нерабочий праздничный день, то по закону он должен быть оплачен в двойном размере.

Также у работника есть возможность отказаться от повышенной оплаты и попросить предоставить ему вместо этого дополнительный день отдыха. В этом случае оплата за работу в праздничный день будет произведена в одинарном размере, добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что зарплата россиян с фиксированным окладом не уменьшится из-за новогодних выходных. Они получат столько же денег, сколько обычно. Но если их привлекут к работе в праздники, труд будет оплачиваться по двойному тарифу.