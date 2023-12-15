15 декабря, 17:54Общество
Эксперт рассказала, кто будет работать в новогодние выходные
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сотрудники непрерывных производств и экстренных служб, а также работники со сменным графиком будут работать в новогодние выходные. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
Ранее сообщалось, что в 2024 году новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря по 8 января.
"Новогодние праздники, которые прописаны у нас в Трудовом кодексе, то есть период с 1 по 8 января, являются праздничными нерабочими днями. Но есть предприятия непрерывного производства, экстренные службы (полиция, скорая, МЧС), работники со сменным графиком, например в сфере торговли, которые все равно продолжают работать в эти праздничные дни", – отметила эксперт.
Также у работника есть возможность отказаться от повышенной оплаты и попросить предоставить ему вместо этого дополнительный день отдыха. В этом случае оплата за работу в праздничный день будет произведена в одинарном размере, добавила эксперт.
Ранее сообщалось, что зарплата россиян с фиксированным окладом не уменьшится из-за новогодних выходных. Они получат столько же денег, сколько обычно. Но если их привлекут к работе в праздники, труд будет оплачиваться по двойному тарифу.
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