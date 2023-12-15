Более 30% россиян заявили о желании получить премию вместо посещения корпоратива

Фото: 123RF/marushy

Порядка 33% из 1,3 тысячи опрошенных россиян с удовольствием бы заменили новогодний корпоратив премией. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитиков.

"С ужасом" об участии в корпоративе думают 46% респондентов. При этом 22% опрошенных отметили, что ранее относились к новогоднему празднику в кругу коллег хорошо, однако сейчас это стало "обязаловкой". Корпоратив в преддверии Нового года будут проводить в компаниях 63% опрошенных сотрудников.

"37% рассказали, что явка на него фактически "добровольно-принудительная". При этом готовы ходить на подобные мероприятия 77% участников исследования, но только в случае, если это будет исключительно добровольным решением", – говорится в исследовании.

Алкогольные напитки присутствуют на рабочих праздниках 62% респондентов. Однако 41% опрошенных заявил, что не употребляет его. 27% человек назвали причиной страх выпивать перед руководством, 14% боятся, что не смогут остановиться вовремя, а 5% рассказали об увольнении с прошлого места работы из-за чрезмерного употребления спиртных напитков на мероприятиях.

До этого стало известно, что желание в новогоднюю ночь загадывают 70% из 3,6 тысячи опрошенных россиян. 76% из них желают здоровья себе и близким, а 44% мечтают быть счастливыми. Встретить настоящую любовь загадывает только 21% россиян.



В России возвращается тренд на корпоративы