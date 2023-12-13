Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Московский Дед Мороз рассказал, что порядка 60% писем ему пишут взрослые, зачастую встречаются послания в том числе от представителей старшего поколения. Об этом волшебник рассказал на пресс-конференции, посвященной подготовке к празднованию Нового года.

Он уточнил, что взрослые иногда пишут письма за своих детей.

"Когда ребенок пишет: "Мне, Дедушка Мороз, еще пять лет, я еще не умею писать, за меня пишет мама", вы что думаете, – мама там не вставит свое? Обязательно вставит и свою просьбу за своего малыша, чтобы дедушка исполнил", – цитирует волшебника РИА Новости.

Дед Мороз добавил, что мама в этом вопросе права, ребенку следует помогать и воспитывать его. В свою очередь, Снегурочка рассказала, что им часто поступают письма от людей, у которых есть внуки.

Волшебник вспомнил случай, когда у них попросили помощи бабушки из далекой деревни. Они рассказали, как им тяжко живется. По словам Деда Мороза, он отправил им посылку.

С 15 декабря 2023 года до 8 января 2024 года в панорамном павильоне на городском променаде "Солнца Москвы" будет работать резиденция Деда Мороза. Пообщаться с волшебником смогут бесплатно все посетители ежедневно с 11:00 до 22:00 до 8 января 2024 года.

Также в Москве до 29 февраля 2024 года будет действовать благотворительная акция "Добрая елка". Как уточнил Сергей Собянин, все желающие смогут ознакомиться с пожеланиями детей на сайте и выбрать одно или несколько из них для исполнения.



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