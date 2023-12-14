Более 70% опрошенных россиян загадывают желание в новогоднюю ночь

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Желание в новогоднюю ночь загадывают 73% из 3,6 тысячи опрошенных россиян. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.

76% из тех, кто загадывает желание, мечтают о крепком здоровье для себя и близких, еще 44% хотят быть счастливыми. 28% участников опроса рассказали, что загадывают год без катастроф и катаклизмов, 21% респондентов мечтают найти любовь.

По 20% россиян хотели бы купить новую квартиру, дачу или автомобиль, а также найти свое призвание. Еще 19% опрошенных мечтают о путешествии, 16% заявили о желании найти чемодан с миллионом рублей. 6% респондентов рассказали, что хотели бы провести год на удаленке, а 3% были бы счастливы завести домашнее животное.

Порядка 27% участников опроса поделились, что не загадывают желание в новогоднюю ночь.

Согласно опросу телеканала Москва 24, участие в котором приняли 24,4 тысячи человек, 46% россиян хотели бы обрести в новом году счастье и здоровье. 11% в следующем году хотели бы выплатить кредиты, 10% надеются встретить любовь, и столько же желают выиграть в лотерею.



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