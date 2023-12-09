В Роспотребнадзоре напомнили, как выбирать и хранить мандарины

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При хранении мандаринов важно соблюдать уровень влажности. Также не стоит обрывать с плодов листочки – так они будут храниться дольше. Об этом в преддверии новогодних праздников рассказали в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор).

Как отметили в ведомстве, следует выбирать красивые плоды с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Роспотребнадзор напомнил, что спелые фрукты долго не хранятся.

Для того чтобы плоды хранились дольше, необходимо натереть кожицу растительным маслом, поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре плюс 6 градусов.

"Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть. Обязательно снимите с мандаринов полиэтиленовый пакет и поместите их в сетку", – отметили в Роспотребнадзоре.

Если на веточках есть листочки, не обрывайте их, так фрукты дольше хранятся. Перед покупкой мандаринов задавайте вопросы продавцам о происхождении мандаринов и условиях их хранения. Чтобы избежать риска покупки некачественных фруктов, не покупайте продукцию в несанкционированных местах торговли.

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