Эксперт рассказала, как выбрать качественную красную икру

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При выборе красной икры стоит обращать внимание на упаковку и маркировку, а также знать основные визуальные признаки некачественного продукта. Об этом Москве 24 рассказала специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

Нужно обязательно следить, чтобы в упаковке была икра рыб от одного вида, однородная по цвету, сказала эксперт.



Елена Павлова специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Также икра должна быть с незначительной вязкостью, с зерном без пленки и без белых включений между ними, без сгустков крови, с незначительным количеством лопнувших зерен, без постороннего запаха. Сами икринки – чистые, целые, упругие, со слегка влажной или сухой поверхностью, разбористые, то есть отделяемые одна от другой.

Павлова отметила, что выбирать следует продукт, выработанный по ГОСТ 18173-2004 "Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия". В соответствии с ним зернистую икру фасуют в металлические или стеклянные банки.

"Банки должны быть герметично закупорены металлическими крышками под вакуумом, чтобы не было процесса оксиления. Металлические крышки для стеклянной тары должны быть литографированными, то есть информация о продукте должна быть нанесена непосредственно на крышку с использованием специальной краски. Подделать такую маркировку сложнее, чем нанесенную на приклеенную этикетку", – отметила эксперт.

Кроме того, на крышке стеклянной или металлической банки методом выдавливания или несмываемой краской должны быть нанесены знаки условных обозначений в три ряда.

Первый ряд – дата изготовления (число, месяц, год).

Второй ряд – ассортиментный знак – слово "икра".

Третий ряд – номер завода (до трех знаков), номер смены (одна цифра), индекс рыбной промышленности (буква "Р", на литографированных банках допускается не наносить).

Также допускается использование и других видов упаковки – например, полимерной: на ней нужно искать знак в виде бокала и вилки, которые обозначают пригодность тары для контакта с пищевым продуктом.

Павлова также посоветовала обращать внимание на то, в каких условиях икра хранится в магазине и какие рекомендации относительно этого указаны на самой упаковке. Согласно одному из ГОСТов, икра с консервантами должна храниться при температуре от -4 до -6 градусов не более 12 месяцев, без консервантов – не более четырех месяцев. В магазине продукт должен лежать в холодильнике, который поддерживает минусовые температуры, подчеркнула Павлова.

Эксперт также добавила, что лососевая икра, которая была произведена из мороженого сырья (информация об этом должна быть указана на маркировке), как правило, более вязкая, с большим количеством слабых, влажных икринок.



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Чтобы не нарваться на некачественный продукт, эксперт посоветовала не приобретать красную икру с рук или на улице – лучше покупать ее в сетевых или специализированных магазинах. При необходимости можно попросить продавца показать декларацию о соответствии и ветеринарный сопроводительный документ (дата выработки, указанная в ветеринарном сопроводительном документе должна соответствовать дате, указанной на маркировке).

На прилавках также можно встретить более дешевый продукт: аналог икры лососевых – имитированную рыбную продукцию. Благодаря современным технологиям производителям удается довольно точно воспроизводить вкус и внешний вид настоящей икры. При этом изготовитель обязан заявить в маркировке, что продукт относится к имитированной рыбной продукции, подчеркнула Павлова.

Ранее стало известно, что ведущие торговые сети не будут поднимать цены на красную рыбу и икру перед новогодними праздниками. Напротив, ретейлеры собираются увеличить количество промопредложений, чтобы поддержать покупателей.