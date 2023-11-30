Ведущие ретейлеры РФ не планируют поднимать цены на красную рыбу и икру перед Новым годом

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Торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли, в преддверии новогодних праздников не планируют увеличивать цены на красную рыбу и икру. Об этом сообщил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, передает ТАСС.

"В ожидании повышенного предновогоднего спроса члены АКОРТ, как и в прошлом году, не планируют по собственной инициативе поднимать цены на красную рыбу и икру. Более того, помимо традиционно минимальных наценок в этот период, ретейлеры поддержат покупателей увеличением количества промопредложений на эти популярные категории", – отметил Караваев.

По его словам, на протяжении 2023 года ценовая ситуация с красной икрой была стабильна, а розничные цены на некоторые ее виды, наоборот, снизились.

Например, стоимость икры горбуши в ноябре примерно на 15–30% ниже по сравнению с ноябрем 2022 года, подчеркнул председатель президиума ассоциации.

При этом, продолжил он, стоимость красной рыбы на протяжении года менялась незначительно. А показатели продаж у разных видов отличались.

"В 2023 году выросли продажи охлажденной форели. Еще больше – свежемороженой горбуши: в отдельных сетях рост был десятикратным по сравнению с январем – ноябрем 2022 года", – добавил Караваев.

По его словам, растет и спрос на красную икру. С января по ноябрь текущего года в торговых сетях, которые состоят в АКОРТ, продажа красной икры выросла на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ранее глава Союза осетроводов Александр Новиков заявил, что цены на красную икру должны снизиться в этом году. Однако он предупредил, что это будут небольшие изменения. Цены будут на 15–20% ниже, чем в прошлом году, резюмировал он.

В РФ начнут снижаться цены на красную икру и горбушу