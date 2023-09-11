Эксперт рассказал, что будет с ценами на красную икру в этом году

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Цены на красную икру в этом году будут отличаться от прошлогодних, отметил глава Союза осетроводов Александр Новиков в эфире радио Sputnik.

Эксперт объяснил, что ситуацию в рыбной отрасли можно охарактеризовать поговоркой "то густо, то пусто". По его словам, показатели 2022 года оказались низкими, рыбы было мало, как и икры, в результате чего наблюдался скачок цен. Однако Новиков считает, что в этом году ситуация изменится.

"Этот год не рекордный, но улов намного больше, чем был в 2022 году, и даже примерно на 20% больше, чем в "уловистом" 2021 году", – добавил он.

По мнению эксперта, цены на красную икру должны снизиться. Однако он предупредил, что это будут небольшие изменения. Новиков рассказал, что свежий продукт уже есть на прилавках и его стоимость ниже, чем в прошлом году.

"Рыбу продолжают вылавливать, поэтому я ожидаю, что цены продолжат падать и в итоге будут на 15–20% ниже, чем в прошлом году", – резюмировал он.

Ранее правительство РФ ввело запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств, в частности США, стран ЕС и Норвегии.

В свою очередь, глава Росрыболовства Илья Шестаков заверил, что ограничение не повлияет на рынок. По его словам, в стране вылавливается рыбы больше, чем потребляется.

Он также отметил, что эксперимент по ограничению перевозки красной икры авиапассажирами, который провели с Камчаткой, могут расширить на другие регионы Дальнего Востока.



В столичных магазинах могут снизиться цены на красную икру до 20%