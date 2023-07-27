В РФ могут расширить эксперимент по ограничению вывоза икры самолетами

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Эксперимент по ограничению перевозки красной икры авиапассажирами могут расширить на другие регионы Дальнего Востока. Об этом на полях саммита "Россия – Африка" в Санкт-Петербурге сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Пока вроде неплохие результаты (у эксперимента с Камчаткой. – Прим. ред.). Чукотка уже заявила о том, что она заинтересована [в участии]. <...> Если мы увидим хороший результат по итогам этой путины, <...> на все дальневосточные регионы будем распространять", – приводит его слова ТАСС.

В июле прошлого года Госдума одобрила проведение эксперимента, в рамках которого пассажирам авиарейсов запрещено вывозить с Камчатки в ручной клади и багаже более 10 килограммов немаркированной красной икры за раз. Он продлится до 1 августа 2025 года.

Позже член аграрного комитета Госдумы Ренат Сулейманов отмечал, что распространять данный эксперимент на остальные дальневосточные регионы не имеет смысла. По его словам во всем должен быть разумный баланс. Он напомнил, что в случае с Камчаткой ограничение было введено из-за браконьерства.



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