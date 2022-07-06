ГД ограничила вывоз немаркированной красной икры с Камчатки

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Госдума приняла закон, запрещающий авиапассажирам вывозить с Камчатки более 10 килограммов немаркированной красной икры на человека за один рейс.
Отмечается, что в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года в Камчатском крае будет проведен эксперимент по внедрению дополнительных механизмов регулирования авиаперевозок икры лососевых рыб (красной икры) непромышленного производства.
Предполагается, что это поможет оказать противодействие провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.
Так, авиапассажирам нельзя будет провозить в багаже и ручной клади более 10 килограммов красной икры непромышленного производства без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.
Правительство Камчатского края каждый год до 20 апреля должно будет представлять в кабмин РФ отчет о ходе и результатах эксперимента.
Ранее стало известно, что до конца текущего года в России может быть проведен эксперимент по маркировке икры. Предполагается, что проведение эксперимента будет способствовать борьбе с контрафактной продукцией. Речь идет о маркировке средствами идентификации лососевой и осетровой икры и ее заменителей.
До этого в Центре развития перспективных технологий назвали продукцию, которую россияне проверяют на маркировку чаще всего. Лидером по количеству проверок стала молочная продукция. Также граждане часто проверяют маркировку обуви, лекарств, одежды и сигарет.
На Дальнем Востоке ожидают самую нерыбную лососевую путину за 12 лет
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