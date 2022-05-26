В ЦРПТ назвали продукцию, которую россияне проверяют на маркировку чаще всего

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Молочная продукция стала лидером по количеству проверок маркировки среди пользователей приложения "Честный знак", с помощью которого отслеживаются данные о маркированных товарах, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Молочная продукция относится к скоропортящейся, а маркировка позволяет покупателю не только определить, может ли товар легально находиться в продаже, но и в удобном виде проверить его реальный срок годности", – приводит "Газета.ру" слова заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова.

Уточняется, что в среднем данный вид продукции проверяется 250 тысяч раз в неделю. При этом более 7 миллионов единиц молочки проверили граждане за время действия ее маркировки.

Кроме того, граждане часто проверяют маркировку обуви – 28,8 миллиона пар было проверено с момента внедрения ее маркировки, средний недельный показатель сканирований составляет порядка 100 тысяч раз.

По данным центра, у 17% обувных компаний ранее были обнаружены нарушения, их объем составил 5,8 миллиарда рублей.

В ЦРПТ добавили, что также активно проверяются лекарства, одежда и сигареты. К середине мая россияне просканировали свыше 83 миллионов товаров.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова предупредила россиян о подорожании молочной продукции.

Как указал специалист, при оптимистичном варианте цены на товары будут повышаться в пределах инфляции. Речь идет о росте стоимости питьевого цельного пастеризованного молока на 1,65% и питьевого цельного стерилизованного молока – на 1,6%.

