Финансист предупредила о подорожании молочных продуктов

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Россиян предупредили о подорожании молочной продукции. Об этом рассказал доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова в интервью агентству "Прайм".

Как указал специалист, при оптимистичном варианте цены на товары будут повышаться в пределах инфляции. Речь идет о росте стоимости питьевого цельного пастеризованного молока на 1,65% и питьевого цельного стерилизованного молока – на 1,6%.

Долгова подчеркнула, что цены на молочные продукты будут зависеть от большого количества показателей. В частности, стоимость изменится из-за подорожания сырого молока, затрат на дополнительные ингредиенты, упаковку, маркировку и перевозку.

"Изменения цен на эти продукты будут соответствовать динамике цен на молоко и даже обгонять ее – скажется сокращение сырьевой базы, изменение цен импортных ингредиентов", – добавила Долгова.

Власти стараются сдержать рост цен. Для снижения уровня инфляции был предпринят ряд мер. В частности, Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 году выше уровня инфляции – на 8,6%.

В качестве одной из мер по борьбе с ростом цен в Минэкономразвития предложили ввести продовольственную помощь малоимущим. В ведомстве полагают, что подобный шаг снизит негативное влияние подорожания на социально значимые товары отечественного производства.

Между тем ряд торговых сетей уже ограничил наценки на некоторые товары. Это, по мнению аналитиков, должно замедлить рост цен.