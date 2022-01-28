Эксперт предположил, когда мировая экономика начнет восстановление

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов в разговоре с Москвой 24 предположил, что восстановление мировой экономики наступит только через два-три года.

Ранее сооснователь компании Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co Джереми Грэнтэм спрогнозировал грандиозный обвал мировой экономики. Он считает, что необходимо быть готовыми к скачку инфляции и дефициту рабочей силы. Обвал Грэнтэм связывает с тем, что объемы дешевой нефти, никеля и меди ограниченны, при этом страны приближаются к границам потребления. Кроме того, из-за изменений климата проблемы наступят в сельском хозяйстве, добавил инвестор.

Бадалов согласился, что в ближайшей перспективе планету ждет период повышенной инфляции. Эксперт связывает это с последствиями кризиса, спровоцированного коронавирусом. По его словам, если раньше власти могли бороться с инфляцией, к примеру, за счет корректировки процентных ставок, то теперь этих рычагов недостаточно.

"На первую роль вышли такие факторы, как проблемы в логистике, дефицит рабочей силы, разного рода барьеры, в том числе санкции. Все это влияет на существенный рост инфляции. Центральные банки какими-либо инструментами вообще никак не могут на это повлиять. Все это приводит к росту цен, и что с этим делать, никто не знает", – отметил Бадалов.

По мнению Бадалова, падение мировой экономики продлится в ближайшие два-три года. При этом эксперт допустил, что после этого возможно восстановление. Однако есть вероятность, что далее последует вторая волна падения экономики, рассуждает собеседник Москвы 24.

"Думаю, многие ощутили, что 2021 год в плане экономики был сложнее предыдущих. В 2022–2023 годах еще будут последствия из-за сложившейся ситуации", – считает Бадалов.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ По оптимистичному сценарию восстановление экономики, возможно, начнется после 2023 года. По пессимистичному – может быть, и позже.

Бадалов подчеркнул, что, с одной стороны, Россия при нынешних условиях должна быть в выигрыше. В первую очередь это связано с очень высокими ценами на сырье, которое наша страна активно поставляет, сказал он.

"За счет этого Россия не "проседает" так сильно, как весь остальной мир. При этом в странах Запада совершенно другой базовый уровень жизни. А для нас даже небольшая "просадка" ощутима. Плюс санкции, которые не добавляют позитива", – говорит Бадалов.

Больше всего наступивший кризис ударит по развивающимся странам, сказал экономист. Кроме того, если экономические проблемы будут испытывать США, это негативно отразится на ситуации во всем мире, резюмировал Бадалов.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия способна отказаться от доллара. По его мнению, расчеты американской валютой можно заменить платежами в евро или юанях.

