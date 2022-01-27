Медведев заявил, что Россия может обойтись без доллара

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Отсутствие долларовых платежей может быть заменено платежами в евро или юанях. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, юань – перспективная резервная валюта, если брать в расчет объем экономики Китая.

"Я не знаю, кто от этого больше потеряет. Система, которая эмитирует доллар или евро? Они тоже прекрасно понимают, что в этом случае мы просто будем поддерживать в большей степени китайскую экономику и опускать их экономики", – цитирует Медведева ТАСС.



Он отметил, что Россия давно проводит курс на более сбалансированную систему валютных резервов, которая предусматривает уменьшение количества долларов в общем объеме.

"Сейчас это, по-моему, порядка 20%, порядка 30% – это евро, порядка 20% – это юань, ну и некоторые другие валюты – фунт стерлингов, иена и так далее. И золото, естественно", – пояснил Медведев.

Замглавы Совбеза РФ выразил мнение, что предпосылок для того, чтобы рубль стал резервной валютой, нет. Он рассказал, что конвертируемость рубля связана с торговлей. По его словам, если нефть и газ РФ покупают, то и конвертируемость обеспечивается.

Медведев добавил, что проблемы всегда могут быть, но они решаемы. Он также подчеркнул, что Россию не испугать санкциями.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США делают все возможное, чтобы подорвать доверие к доллару и сделать его рискованным для международных расчетов. Он заявил, что Москва стремится сократить зависимость от доллара и Штаты в этом активно помогают.

