Рубль укрепился к доллару и евро примерно на 1%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс рубля во время вечерних торгов в среду, 26 января, укрепился по отношению к доллару и евро примерно на 1%. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

По данным на 22:02 среды доллар уменьшил рост до 0,79%. Стоимость валюты составила 79,25 рубля. В свою очередь, один евро торговался по 89,52 рубля.

В 23:05 курс доллара вырос на 1,26% – до 79,62 рубля. При этом евро прибавил 0,85% и торговался по 89,56 рубля.

Рост иностранной валюты наблюдается в последние дни. В частности, 24 января стоимость евро поднялась до 89 рублей впервые с 20 июля 2021 года. Курс доллара увеличился до отметки 78,99 рубля. До этого он достигал 79 рублей, что являлось максимумом с ноября 2020 года.

Накануне курс евро превысил 90 рублей. При этом курс доллара поднялся до 80 рублей. Это произошло впервые с ноября 2020 года.

По мнению экспертов, ослабление рубля может быть связано с ситуацией вокруг Украины. Преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько допустил, что ослабление рубля может быть вызвано искусственными факторами, в частности информационной кампанией со стороны США.