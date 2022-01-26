Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро превысил 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

В 18:34 курс евро достиг 90,015 рубля (+1,37%). По состоянию на 18:40 мск курс евро ускорил рост на 1,45%, составив 90,09 рубля. В последний раз выше 90 рублей стоимость европейской валюты поднималась в июле 2021 года.

При этом курс доллара поднялся до 80 рублей. Это произошло впервые с ноября 2020 года.

Рост иностранной валюты наблюдается в последние дни. Так, 24 января стоимость евро поднималась до 89 рублей впервые с 20 июля 2021 года. Курс доллара увеличился до отметки 78,99 рубля. До этого он достигал 79 рублей, что являлось максимумом с ноября 2020 года.

По мнению экспертов, ослабление рубля может быть связано с ситуацией вокруг Украины. Преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько допустил, что ослабление рубля может быть вызвано искусственными факторами, в частности информационной кампанией со стороны США, которые грозят Москве санкциями и убеждают компании уходить из России.