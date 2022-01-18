Экономист не исключил искусственного влияния на курс рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Преподаватель РАНХиГС, экономист Владислав Гинько допустил, что ослабление рубля может быть вызвано искусственными факторами, в частности соответствующей информационной кампанией со стороны Соединенных Штатов. Таким мнением он поделился в беседе с RT.
"Мы видим, что идет сгущение мирового информационного фона по поводу возможных санкций в отношении России. Это идет через американские СМИ, через самые различные вбросы", – сказал он.
По его словам, американская администрация пытается убедить корпорации покинуть Россию. Тем не менее, отмечает Гинько, компании явно не спешат распродавать свои активы – наоборот, иностранные инвесторы продолжают вкладываться в российские предприятия.
В течение месяца рубль окрепнет, и американская валюта, соответственно, несколько потеряет в цене, утверждает экономист.
Ранее эксперт кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Кава Ходжа объяснил, как можно спрогнозировать курс рубля. По его словам, обращать внимание следует на мировые цены энергоносителей, а также на объемы денежной массы в экономике страны. Увеличение последней способно привести к ослаблению национальной валюты.
Курс доллара снова поднялся до 76 рублей
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