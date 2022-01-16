Экономист объяснил, как прогнозировать курс рубля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам объяснили, как можно спрогнозировать курс рубля на ближайшее время. Об этом рассказал эксперт кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Кава Ходжа в интервью агентству "Прайм".
Эксперт объяснил, что спрос на любую валюту зависит от мотива предосторожности, а также транзакционного и спекулятивного мотивов. Специалист также посоветовал обращать внимание на объемы денежной массы в экономике
“Если ЦБ увеличивает массу денег в экономике, то это приводит к понижению средневзвешенной процентной ставки и стимулированию совокупного спроса, но вместе с тем, это может привести к увеличению инфляции, что будет негативно отражаться на курсе национальной валюты", – пояснил Ходжа.
Экономист также порекомендовал отслеживать цены на мировом рынке энергоносителей. В частности, на протяжении многих лет курс рубля зависел от цены на нефть.
"В 2022 году курс рубля будет стабильным, без резких колебаний, и увеличит свою привлекательность для инвесторов", – посчитал Ходжа.
Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер перечислил причины негативной динамики евро. Специалист обратил внимание, что в прошлом году валюта ослабела к доллару на 7%.
До этого курс рубля снизился на 2,04%, до 3752,03 пункта на фоне заявлений замглавы МИД РФ Сергея Рябкова об итогах встречи с НАТО.
Рубль ослаб по отношению к доллару и евро
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