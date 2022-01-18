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Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent превысила 88 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10:46 по московскому времени впервые с 14 октября 2014 года цена на нефть Brent выросла на 1,86%, до 88,06 доллара за баррель. При этом стоимость мартовских фьючерсов WTI увеличилась на 2,15%, до 85,09 доллара за баррель.
По словам преподавателя Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, рост цен связан с распространением штамма коронавируса "Омикрон". По его словам, в случае локдауна в странах начнется падение стоимости нефти.
Также аналитик выразил мнение, что на ситуацию влияет информационная напряженность между Россией и НАТО, а также возможные результаты переговоров с Ираном.
"Россия – очень важный поставщик энергоресурсов на мировом рынке. Невозможно предполагать, что санкции против России останутся невидимыми для цены на нефть", – сказал Митрахович RT.
Ранее вице-президент "Лукойла" Леонид Федун выразил мнение, что в 2022 году рынок нефти будет защищен от высокой волатильности благодаря сделке стран ОПЕК+. При этом, по его словам, возможны кратковременные скачки.
Цена нефти марки Brent превысила 88 долларов за баррель
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