В США и Европе исключили отключение банков в РФ от SWIFT – СМИ

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Американская сторона и страны ЕС исключили отключение банков РФ от системы SWIFT как вариант возможных ограничений, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
По информации издания, вместо санкций, касающихся SWIFT, идет подготовка точечных экономических мер против крупнейших кредитных учреждений.
Уточняется, что Германия требует исключений в связи с тем, что может появиться преграда для оплаты газа и нефти из РФ.
По данным газеты, госсекретарь США Энтони Блинкен в предстоящий четверг, 20 января, в Берлине встретится с немецким канцлером Олафом Шольцем и обсудит санкционную политику.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала, что, если Россия вторгнется на Украину, санкции в отношении нее будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы.
Вторжение РФ вызовет разрушительные экономические санкции, подобных которым еще не было, продолжила Нуланд. В результате их принятия суверенный долг России заблокируют, страну отключат от платежной системы SWIFT, в этом случае страна фактически будет отрезана и изолирована от международной экономической системы.
В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что отключать Россию от SWIFT невыгодно никому. Министр напомнил, что РФ является активным участником международного рынка.
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