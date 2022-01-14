Немецкий экономист объяснил, как отключение России от SWIFT ударит по Западу

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Отключение России от системы SWIFT значительно навредит экономике западных стран. Такое мнение высказал глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес в интервью WirtschaftsWoche.

Специалист обратил внимание, что Россия сильно интегрирована в мировую экономику.

"Ее отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке", – подчеркнул Хермес.

По его прогнозу, в случае отключения от SWIFT Россия приумножит экономическое взаимодействие с Китаем. При таком раскладе Запад ничего не выиграет, отмечает эксперт.

Хермес продолжил, что главный экономический урон при отключении РФ от международной платежной системы почувствуют работающие с Россией организации.

"Западные банки и кредитные институты потеряют миллиарды, а текущие деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл", – сказал экономист.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд рассказала, что, если Россия вторгнется на Украину, санкции в отношении нее будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы.

Вторжение РФ вызовет разрушительные экономические санкции, подобных которым еще не было, продолжила Нуланд. В результате их принятия суверенный долг России заблокируют, страну отключат от платежной системы SWIFT, в этом случае страна фактически будет отрезана и изолирована от международной экономической системы.

В свою очередь, глава Минфина Силуанов заявил, что отключать Россию от SWIFT невыгодно никому. Министр напомнил, что РФ является активным участником международного рынка.

SWIFT – международная система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч организаций во всех странах мира.