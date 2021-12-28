В МИД заявили об отсутствии реальных перспектив отключения России от SWIFT

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Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что реальные перспективы отключения России от SWIFT отсутствуют. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель российского дипведомства напомнил, что SWIFT является частной компанией со штаб-квартирой в Бельгии.

"Совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы. Хотя все мы прекрасно понимаем, что рычаги давления у США по-прежнему велики", – сказал Биричевский.

Спикер подчеркнул, что Россия готова к любым неожиданностям по данному вопросу.

"Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой", – отметил дипломат.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщалось, что США и европейские союзники якобы рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и РФПИ. Подобное решение готовилось на случай, если Россия нападет на Украину.

Как утверждалось в статье, наиболее вероятным ограничением может стать конвертация рубля в иностранные валюты, включая доллары. Также западные страны якобы могут повлиять на возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Позже экс-заместитель министра обороны США, сын идеолога американской внешней политики Збигнева Бжезинского Ян предложил на несколько дней отключить Россию от SWIFT в качестве предупредительного удара. Кроме того, он допустил задержки платежей за газ и нефть.

Позднее СМИ сообщило, что на Западе назвали проблематичным решение об отключении России от международной межбанковской системы SWIFT.